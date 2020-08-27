Meksika'da son 24 saatte 626 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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Meksika'da son 24 saatte 626 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 626 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 626 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
27.08.2020 09:24 | Son Güncelleme: 27.08.2020 09:24

Meksika'da son 24 saatte 626 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 5 bin 267 arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 267 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 573 bin 888 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 626 kişi artarak 62 bin 76'ya ulaştı.


Kaynak: DHA

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Şu an buradasınız: Meksika'da son 24 saatte 626 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber
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