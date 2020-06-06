Meksika'da son 24 saatte 625 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 625 kişi daha hayatını kaybetti.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 625 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 13 bin 170'e yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede son 24 saatte 625 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 13 bin 170'e yükseldi. Ülkede 4 bin 346 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 110 bin 26'ya ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA