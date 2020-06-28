Meksika'da son 24 saatte 602 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 602 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 26 bin 381'e yükseldi.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 602 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 26 bin 381'e yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 602 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 26 bin 381'e yükselirken; ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 4 bin 410 artarak 212 bin 802'ye çıktı.

Kaynak: DHA