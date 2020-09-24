Meksika'da son 24 saatte 601 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Meksika'da son 24 saatte 601 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

24.09.2020 09:14 | Son Güncelleme: 24.09.2020 09:18
Meksika'da son 24 saatte 601 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 601 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 601 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 4 bin 786 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 786 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 710 bin 49 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 601 kişi artarak 74 bin 949'a ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hanife Bülent Ersoy İlker Kaleli İbrahim Tatlıses
Spor Sörloth Tisserand Tamer Tuna Fatih Terim Rıza Çalımbay
Daha Fazla Saldırı Cep Telefonu Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meksika'da son 24 saatte 601 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 09:19:35. #1.14#
title