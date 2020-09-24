Meksika'da son 24 saatte 601 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 601 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 601 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 4 bin 786 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 786 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 710 bin 49 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 601 kişi artarak 74 bin 949'a ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı