Meksika'da son 24 saatte 596 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 596 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 14 bin 649'a yükseldi.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 596 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 14 bin 649'a yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 594 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 14 bin 649'a yükselirken ülkede son 24 saatte virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 4 bin 199 artarak 124 bin 301'e çıktı.

Kaynak: DHA