Meksika'da son 24 saatte 552 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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Meksika'da son 24 saatte 552 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 552 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 552 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
29.08.2020 09:31 | Son Güncelleme: 29.08.2020 09:31

Meksika'da son 24 saatte 552 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 5 bin 824 arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 824 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 585 bin 738 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 552 kişi artarak 63 bin 146'ya ulaştı.


Kaynak: DHA

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