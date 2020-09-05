Meksika'da son 24 saatte 522 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Meksika'da son 24 saatte 522 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 522 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 522 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
05.09.2020 10:26 | Son Güncelleme: 05.09.2020 10:29

Meksika'da son 24 saatte 522 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 6 bin 196 arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 6 bin 196 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 623 bin 90 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 522 kişi artarak 66 bin 851'e ulaştı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Mansur Yavaş Muharrem İnce Angela Merkel
Magazin Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Okan Bayülgen Tuna Kiremitçi
Spor Can Bartu Eddie Newton Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Eylül Ankara Futbol Antalya
Şu an buradasınız: Meksika'da son 24 saatte 522 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 10:29:32. #1.15#
title