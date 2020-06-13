Meksika'da son 24 saatte 504 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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Meksika'da son 24 saatte 504 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 504 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 16 bin 448'e yükseldi.

Meksika'da son 24 saatte 504 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
13.06.2020 09:33 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:43

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 504 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 16 bin 448'e yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 504 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 16 bin 448'e yükselirken ülkede son 24 saatte virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 5 bin 222 artarak 139 bin 196'ya çıktı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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