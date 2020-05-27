Meksika'da son 24 saatte 501 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 501 kişi daha hayatını kaybetti.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 501 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 8 bin 134'e yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede son 24 saatte 501 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 8 bin 134'e yükseldi. Ülkede 3 bin 455 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 74 bin 560'a ulaştığı açıklandı.

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Kaynak: DHA