Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 456, Meksika'da 568, Arjantin'de 264, Kolombiya'da 178, Şili ve Peru'da 39'ar ve Ekvador'da 31 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 456 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 164 bin 737'ye, 29 bin 70 yeni vakanın tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 5 milyon 810 bin 652'ye yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 162 bin 782 vaka ve 40 bin 202 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 267 bin 567 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 568 kişi hayatını kaybetti ve 5 bin 658 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede ölü sayısı 97 bin 624'e, toplam vaka sayısı 997 bin 393'e, iyileşenlerin sayısı da 741 bin 340'a yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 264 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 35 bin 45'e, 11 bin 859 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 296 bin 378'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 110 bin 477 olarak açıklandı.

Arjantin'de, 20 Mart'ta yürürlüğe konan ve ülkenin büyük çoğunluğunda kaldırılan karantina, vakaların artmaya devam ettiği 10 eyaletin belirli bölgelerinde 29 Kasım'a kadar uzatılmıştı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 178 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölüm sayısı 33 bin 669'a çıktı.

Son 24 saatte 8 bin 685 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 182 bin 697'ye ulaştı, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 89 bin 340 olarak duyuruldu.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 39 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 14 bin 738'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1592 artışla 528 bin 30'a, iyileşenlerin sayısı 503 bin 540'a ulaştı.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 39 kişi yaşamını yitirdi ve 941 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 932 bin 650'ye, virüse bağlı can kaybı 35 bin 106'ya, iyileşenlerin sayısı 858 bin 388'e yükseldi.

Nüfusu 32 milyona yaklaşan Peru, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 31 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 12 bin 977'ye yükseldi.

Vaka sayısının 1161 artarak 178 bin 674'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 154 bin 956 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik