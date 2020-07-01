Meksika'da son 24 saatte 5 bin 432 yeni koronavirüs vakası Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 648 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 27 bin 769'a yükseldi.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 648 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 27 bin 769'a yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 648 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 27 bin 769'a yükselirken; ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 5 bin 432 artarak 226 bin 89'a çıktı.

Kaynak: DHA