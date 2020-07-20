Meksika'da son 24 saatte 5 bin 311 yeni koronavirüs vakası Meksika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 5 bin 311 artarak 344 bin 224'e çıktı.

Meksika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 5 bin 311 artarak 344 bin 224'e çıktı. Meksika'da son 24 saatte koronavirüs vaka sayısının 5 bin 311 artarak toplamda 344 bin 224'e yükseldiği; virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının ise son 24 saatte 296 artarak, 39 bin 184'e çıktığı belirtildi.

Kaynak: DHA