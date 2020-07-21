Meksika'da son 24 saatte 5 bin 172 yeni koronavirüs vakası Meksika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 5 bin 172 artarak 349 bin 396'ya çıktı.

Meksika'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 5 bin 172 artarak 349 bin 396'ya çıktı. Meksika'da son 24 saatte koronavirüs vaka sayısının 5 bin 172 artarak toplamda 349 bin 396'ya yükseldiği; virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısının ise son 24 saatte 301 artarak 39 bin 485'e çıktığı belirtildi.

Kaynak: DHA