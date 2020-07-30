Meksika'da son 24 saatte 485 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da son 24 saatte 485 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 485 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 5 bin 752 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 752 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 408 bin 449 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 485 kişi artarak 45 bin 361'e ulaştı.

Kaynak: DHA