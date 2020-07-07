Meksika'da son 24 saatte 480 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 480 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 31 bin 119'a yükseldi.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 480 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 31 bin 119'a yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 480 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 31 bin 119'a yükselirken; ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 4 bin 902 artarak 261 bin 750'ye çıktı.

Kaynak: DHA