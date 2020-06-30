Meksika'da son 24 saatte 473 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 473 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 27 bin 121'e yükseldi.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 473 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 27 bin 121'e yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 473 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 27 bin 121'e yükselirken; ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 3 bin 805 artarak 220 bin 657'ye çıktı.

Kaynak: DHA