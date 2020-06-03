Meksika'da son 24 saatte 470 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
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Meksika'da son 24 saatte 470 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 470 kişi daha hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 470 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
03.06.2020 09:47 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:47

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 470 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 10 bin 637'ye yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede son 24 saatte 470 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 10 bin 637'ye yükseldi. Ülkede 3 bin 891 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 97 bin 326'ya ulaştığı açıklandı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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