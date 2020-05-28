Meksika'da son 24 saatte 463 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 463 kişi daha hayatını kaybetti.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 463 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 8 bin 597'ye yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede son 24 saatte 463 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 8 bin 597'ye yükseldi. Ülkede 3 bin 463 kişide daha virüs tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 78 bin 23'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA