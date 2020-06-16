Meksika'da son 24 saatte 439 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 439 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 17 bin 580'e yükseldi.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 439 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 17 bin 580'e yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 17 bin 580'e yükselirken ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 3 bin 427 artarak 150 bin 264'e çıktı.

Kaynak: DHA