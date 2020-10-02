Meksika'da son 24 saatte 432 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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Meksika'da son 24 saatte 432 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

02.10.2020 07:20 | Son Güncelleme: 02.10.2020 07:24
Meksika'da son 24 saatte 432 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 432 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 432 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 5 bin 99 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 5 bin 99 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 748 bin 315 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 432 kişi daha artarak 78 bin 78'e ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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