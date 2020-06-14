Meksika'da son 24 saatte 424 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 424 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 16 bin 872'ye yükseldi.
14.06.2020 10:00 | Son Güncelleme: 14.06.2020 10:51
Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 424 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 16 bin 872'ye yükseldi.
Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 424 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 16 bin 872'ye yükselirken ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 3 bin 494 artarak 142 bin 690'a çıktı.
Kaynak: DHA