Meksika'da son 24 saatte 414 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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Meksika'da son 24 saatte 414 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

03.10.2020 07:24 | Son Güncelleme: 03.10.2020 07:28
Meksika'da son 24 saatte 414 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 414 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 414 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 4 bin 775 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 775 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 753 bin 90 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 414 kişi daha artarak 78 bin 492'ye ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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