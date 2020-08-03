Meksika'da son 24 saatte 4 bin 853 yeni koronavirüs vakası Meksika'da son 24 saatte 274 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 274 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 4 bin 853 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 853 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 439 bin 46 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 274 kişi artarak 47 bin 746'ya ulaştı.

Kaynak: DHA