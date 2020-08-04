Meksika'da son 24 saatte 4 bin 767 yeni koronavirüs vakası
Meksika'da son 24 saatte 266 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.
04.08.2020 16:06 | Son Güncelleme: 04.08.2020 16:10
Meksika'da son 24 saatte 266 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 4 bin 767 kişi arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 767 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 443 bin 813 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 266 kişi artarak 48 bin 12'ye ulaştı.
Kaynak: DHA