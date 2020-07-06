Meksika'da son 24 saatte 4 bin 683 yeni vaka açıklandı Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 273 kişinin hayatını kaybederken 4 bin 683 yeni vaka açıklandı.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 273 kişinin hayatını kaybederken 4 bin 683 yeni vaka açıklandı.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 273 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı toplamda 30 bin 366'ya yükseldi. Koronavirüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 4 bin 683 artarak toplamda 256 bin 848 oldu.

Kaynak: DHA