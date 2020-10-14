Meksika'da son 24 saatte 4 bin 295 yeni koronavirüs vakası
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Meksika'da son 24 saatte 4 bin 295 yeni koronavirüs vakası

14.10.2020 07:44 | Son Güncelleme: 14.10.2020 07:48
Meksika'da son 24 saatte 4 bin 295 yeni koronavirüs vakası

Meksika'da son 24 saatte 475 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 475 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 4 bin 295 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 295 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 825 bin 340 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 475 kişi daha artarak 84 bin 420'ye ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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