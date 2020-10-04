Meksika'da son 24 saatte 388 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 388 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 388 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 4 bin 863 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 863 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 757 bin 953 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 388 kişi daha artarak 78 bin 880'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı