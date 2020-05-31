Meksika'da son 24 saatte 364 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
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Meksika'da son 24 saatte 364 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 364 kişi daha hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 364 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
31.05.2020 09:35 | Son Güncelleme: 31.05.2020 09:35

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 364 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 9 bin 779'a yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede son 24 saatte 364 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 9 bin 779'a yükseldi. Ülkede 2 bin 885 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 87 bin 512'ye ulaştığı açıklandı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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