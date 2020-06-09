Meksika'da son 24 saatte 354 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 354 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 14 bin 53'e yükseldi.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 354 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 14 bin 53'e yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 354 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 14 bin 53'e yükselirken ülkede son 24 saatte virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 2 bin 999 artarak 120 bin 102'ye çıktı.

Kaynak: DHA