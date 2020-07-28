Meksika'da son 24 saatte 342 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da son 24 saatte 342 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 342 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 4 bin 973 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 973 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 395 bin 489 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 342 kişi artarak 44 bin 22'ye ulaştı.

Kaynak: DHA