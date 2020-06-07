Meksika'da son 24 saatte 341 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 341 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 13 bin 511'e yükseldi.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 341 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 13 bin 511'e yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 341 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 13 bin 511'e yükselirken ülkede son 24 saatte virüs tespit edilen kişilerin sayısının 3 bin 593 artarak 113 bin 619'a çıktı.

Kaynak: DHA