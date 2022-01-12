Meksika'da son 24 saatte 33 bin 626 Kovid-19 vakası tespit edildi - Haberler
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Meksika'da son 24 saatte 33 bin 626 Kovid-19 vakası tespit edildi

Meksika'da son 24 saatte 33 bin 626 Kovid-19 vakası tespit edildi
AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Kovid-19 salgını nedeniyle Latin Amerika ülkeleri arasında Brezilya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke olan Meksika'da son 24 saatte 33 bin 626 kişinin testi pozitif çıktı.

Kovid-19 salgını nedeniyle Latin Amerika ülkeleri arasında Brezilya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke olan Meksika'da son 24 saatte 33 bin 626 kişinin testi pozitif çıktı.

Toplam vaka sayısının 4 milyon 170 bin 66 olduğu ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 363 bin 803 olarak kayıtlara geçti.

Ülkede 4. dalganın etkili olduğu bugünlerde salgının başlangıcından bu zamana kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı.

Aşı durumu

Meksika'da şimdiye kadar kitlesel aşı kampanyası kapsamında nüfusun yüzde 64'üne 1. doz, yüzde 57'sine de 2. doz aşı uygulandığı bildirildi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" durumunda bulunuyor.

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AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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