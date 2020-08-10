Meksika'da son 24 saatte 292 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da son 24 saatte 292 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 292 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 4 bin 376 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 376 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 480 bin 278 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 292 kişi artarak 52 bin 298'e ulaştı.

Kaynak: DHA