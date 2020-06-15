Meksika'da son 24 saatte 269 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 269 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 17 bin 141'e yükseldi.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 269 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 17 bin 141'e yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 269 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 17 bin 141'e yükselirken ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 4 bin 147 artarak 146 bin 837'ye çıktı.

Kaynak: DHA