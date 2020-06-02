Meksika'da son 24 saatte 237 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 237 kişi daha hayatını kaybetti.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 237 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 10 bin 167'ye yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede son 24 saatte 237 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 10 bin 167'ye yükseldi. Ülkede 2 bin 771 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 93 bin 435'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA