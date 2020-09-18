Meksika'da son 24 saatte 201 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Meksika'da son 24 saatte 201 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 201 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 201 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
18.09.2020 09:33 | Son Güncelleme: 18.09.2020 09:39

Meksika'da son 24 saatte 201 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 3 bin 182 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 3 bin 182 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 684 bin 113 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 201 kişi artarak 72 bin 179'a ulaştı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Ferhat Göçer Aytaç Ağırlar Hatice Çarpar
Spor Sörloth Tamer Tuna Metin Oktay Eddie Newton Josef De Souza
Daha Fazla Uefa Çocuk Avrupa Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meksika'da son 24 saatte 201 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 10:55:36. #1.15#
title