Meksika'da son 24 saatte 188 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 188 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 13 bin 699'a yükseldi.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 188 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 13 bin 699'a yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 188 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 13 bin 699'a yükselirken ülkede son 24 saatte virüs tespit edilen kişilerin sayısının 3 bin 484 artarak 117 bin 103'e çıktı.

Kaynak: DHA