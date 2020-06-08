Meksika'da son 24 saatte 188 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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Meksika'da son 24 saatte 188 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 188 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 13 bin 699'a yükseldi.

Meksika'da son 24 saatte 188 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
08.06.2020 09:34 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:34

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 188 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 13 bin 699'a yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 188 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 13 bin 699'a yükselirken ülkede son 24 saatte virüs tespit edilen kişilerin sayısının 3 bin 484 artarak 117 bin 103'e çıktı.


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

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