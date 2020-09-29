Meksika'da son 24 saatte 173 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
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Meksika'da son 24 saatte 173 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

29.09.2020 09:46 | Son Güncelleme: 29.09.2020 09:51
Meksika'da son 24 saatte 173 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Meksika'da son 24 saatte 173 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 173 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 3 bin 400 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 3 bin 400 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 733 bin 717 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 173 kişi daha artarak 76 bin 603'e ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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