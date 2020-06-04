Meksika'da son 24 saatte 1092 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 1092 kişi daha hayatını kaybetti.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 1092 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 11 bin 729'a yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle can kayıpları sürüyor. Ülkede son 24 saatte 1092 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 11 bin 729'a yükseldi. Ülkede 3 bin 912 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 101 bin 238'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: DHA