Meksika'da son 24 saatte 1044 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 1044 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 21 bin 825'e yükseldi.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 1044 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 21 bin 825'e yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 1044 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 21 bin 825'e yükselirken; ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 5 bin 343 artarak 180 bin 545'e çıktı.

Kaynak: DHA