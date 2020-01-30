Meksika'da silahlı saldırıda 3 polis öldü

30.01.2020 21:46 | Son Güncelleme: 30.01.2020 21:46

Meksika'da kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis hayatın kaybetti.

Ulusal basınında çıkan haberlere göre, Guanajuato eyaletinde devriye görevindeki polislere silahlı kişiler tarafından ateş açıldı. Saldırıda, 3 polis olay yerinde yaşamını yitirdi.

Saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı.

Guanajuato'da geçen yılın ilk 11 ayında 3 bin 211 cinayet işlendiği kaydedildi.

300 binden fazla can kaybı

Meksika'da 2006'da dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un kartellere karşı başlattığı ve halefi Enrique Pena Nieto'nun sürdürdüğü mücadele ile içinden çıkılmaz hale gelen şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 300 bini aştığı, 340 binden fazla Meksikalının da yerlerinden edildiği belirtilmişti.

120 milyon nüfuslu ülkede, 2018'de önemli bir bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA