Meksika'da silahlı saldırı sonucu 6 polis öldü

08.01.2020 20:30 | Son Güncelleme: 08.01.2020 20:30

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde silahlı saldırı sonucu 6 polis hayatını kaybetti.

Meksika basınında çıkan haberlere göre, otoyolda devriye görevi yapan polislere silahlı kişilerce ateş açıldı.

Saldırı sonucu 6 polis olay yerinde yaşamını kaybederken, motosikletli saldırganların kaçtığı belirtildi.

Eyalet yetkilileri, saldırganların yakalanması amacıyla operasyon başlatıldığını bildirdi.

Ülkede en fazla polis cinayetinin işlendiği eyalet olan Guanajuato'da geçen yıl resmi verilere göre 74 güvenlik yetkilisi uyuşturucu çetelerince öldürülmüştü.

Meksika'da resmi verilere göre geçen yıl 442 polis yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA