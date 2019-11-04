Meksika'da silahlı saldırı: 5 ölü, 1 yaralı

04.11.2019 21:56

Meksika'nın batısındaki Michoacan eyaletinde bir oto galerisine düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Savcılıktan yapılan açıklamada Uruapan kentinde, silahlı kişiler tarafından bir oto galerisine saldırı düzenlendiği, saldırıda 5 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

Uruapan'da ağustosta çeteler arasında çıkan çatışmalarda 19 kişi hayatını kaybetmişti. Ölenlerden 9'u üst geçide asılı halde bulunmuştu.

Kaynak: AA