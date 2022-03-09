Meksika'da silahlı kişiler evde toplantı yapan 9 kişiyi infaz etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meksika'da silahlı kişiler evde toplantı yapan 9 kişiyi infaz etti

AA - Sinan Doğan - Güncel
 - Güncelleme:
Meksika'da silahlı kişiler evde toplantı yapan 9 kişiyi infaz etti

Meksika'nın doğusunda, silahlı bir grubun bir eve düzenlediği baskında 9 kişi infaz edildi.

Meksika'nın doğusunda, silahlı bir grubun bir eve düzenlediği baskında 9 kişi infaz edildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, Atlixco kentindeki Francisco Madero Mahallesi'nde silahlı saldırganlar evde toplantı yapan kişilere ateş açtı.

İhbar üzerine eve giren polis, 3'ü kadın 9 kişinin cesedini, 1 kişiyi de ağır yaralı halde buldu.

Olayın uyuşturucu çeteleri arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığı düşünülüyor.

Meksika'da 2021'de 33 bin 308 kişi uyuşturucu çetelerinin savaşı nedeniyle hayatını kaybetti.

AA / Sinan Doğan - Güncel

Uyuşturucu, Sonora, İnfaz, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title