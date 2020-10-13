Meksika'da silahlı çatışma: 14 ölü, 3 yaralı
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Meksika'da silahlı çatışma: 14 ölü, 3 yaralı

13.10.2020 23:35 | Son Güncelleme: 13.10.2020 23:38
Meksika'da silahlı çatışma: 14 ölü, 3 yaralı

Meksika'da polis ile silahlı çete üyeleri arasında çıkan çatışmada 14 kişi öldü, 3 polis yaralandı.

Meksika'da polis ile silahlı çete üyeleri arasında çıkan çatışmada 14 kişi öldü, 3 polis yaralandı.

Meksika basınında yer alan haberlere göre, Kamu Güvenliği Bakanı Arturo Lopez Bazan, ülkenin kuzeyindeki Zacatecas eyaletine bağlı Calera kentinde güvenlik güçlerince silahlı çetelere yönelik operasyon düzenlediğini açıkladı.

Bazan, operasyon sırasında çete üyelerinin polise ateş açması üzerine çatışma çıktığını ve 14 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bazan, çatışmada 3 polisin de yaralandığını kaydetti.

Yaralı polislerin çevredeki hastanelere kaldırıldığını belirten Bazan, operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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