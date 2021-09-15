Meksika'da silahlı bir grup otele baskın yaparak 20 yabancıyı kaçırdı - Haberler
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Meksika'da silahlı bir grup otele baskın yaparak 20 yabancıyı kaçırdı

AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Meksika'da silahlı bir grup otele baskın yaparak 20 yabancıyı kaçırdı

Meksika'da oteli basan silahlı bir grubun, Venezuelalı ve Haitili oldukları kaydedilen 20 yabancıyı kaçırdığı bildirildi.

Meksika'da oteli basan silahlı bir grubun, Venezuelalı ve Haitili oldukları kaydedilen 20 yabancıyı kaçırdığı bildirildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, San Luis Potosi eyaletine bağlı Matehuala kentindeki bir otele baskın yapan silahlı kişiler, 20 yabancıyı kaçırdı.

Eyalet Başsavcısı Federico Arturo Garza Herrera, bu kişilerin zorla götürüldüğünü tespit ettiklerini belirterek, geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polisler, silahlı grubun otele 3 minibüsle geldiğini, Venezuela ve Haiti uyruklu yabancıları alıkoyarak kayıplara karıştığını açıkladı.

Kaçırılan yabancıların kurtarılması için operasyon başlatıldı.

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Meksika'da silahlı bir grup otele baskın yaparak 20 yabancıyı kaçırdı - Haberler
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