Meksika'da şiddetli fırtına ve yağışlar evlere zarar verdi
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Meksika'da şiddetli fırtına ve yağışlar evlere zarar verdi

Meksika'da şiddetli fırtına ve yağışlar evlere zarar verdi
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Meksika'da birkaç gündür etkili olan şiddetli fırtına ve yağışlar nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü.

Meksika'da birkaç gündür etkili olan şiddetli fırtına ve yağışlar nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç zarar gördü.

Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin orta kısmında yer alan Meksika eyaletinde etkili olan fırtına ve beraberinde getirdiği şiddetli yağışlar, çok sayıda ev, yol ve köprünün zarar görmesine neden oldu.

Yetkililer, eyalete bağlı Atizapan, Zumpango, Tlalnepantla ve Cuautitlan Izcalli kentlerinde, 431 ev, 15 iş yeri, 9 araç ve bir hastanenin fırtına ve yağışlardan ciddi etkilediğini açıkladı.

Yoğun yağışlar nedeniyle altyapının çöktüğü eyalette, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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