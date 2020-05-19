Meksika'da şiddete maruz kalan sağlık çalışanları: 'İşimizi yapmamıza izin verin'
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BBC

Meksika'da şiddete maruz kalan sağlık çalışanları: 'İşimizi yapmamıza izin verin'

Koronavirüs salgınının 4 binden fazla kişinin ölümüne neden olması üzerine hastalar ve hasta yakınları öfkelerini sağlık çalışanlarına yöneltti.

Meksika'da şiddete maruz kalan sağlık çalışanları: 'İşimizi yapmamıza izin verin'
19.05.2020 08:45 | Son Güncelleme: 19.05.2020 08:46

Ligia Kantun, Meksikalı bir hemşire. 40 yıllık meslek hayatında sağlık çalışanlarına karşı bugünlerdeki kadar tepki görmediğini söylüyor. Çoğu ülkede doktorlar ve hemşireler koronavirüs salgınıyla mücadelede ön cephedeki çalışmaları nedeniyle övülürken, Meksika'da Ligia Kantun'un çok sayıda meslektaşı saldırıya uğradı.

59 yaşındaki Ligia, 2009'da domuz gribi ve 2013'te kolera salgınında hemşirelik yapıyordu. Bugünlerde ise bazı kişilerin koronavirüse tepki olarak "şizofrence davrandığını" söylüyor, "Bu korkunç" diyor.

Ligia'ya 8 Nisan'da memleketi Merida kasabasında iş çıkışı saldırı düzenlendi. Yanından geçen arabadakilerden biri onun üzerine sıcak kahve döktü. Araçtakiler hızla kaçarken camdan "Enfekte olmuş!" diye bağırdılar.

Çok daha kötü biçimde yaralanmadığı için şanslı olduğunu söylüyor Ligia.

Meksika hükümeti, ülkede 28 Nisan itibarıyla sağlık çalışanlarına, özellikle de hemşirelere, 47 saldırı düzenlendiğini açıkladı. Yetkililer gerçek rakamın daha fazla olabileceğini de kabul ediyor. Sosyal medyada, hemşirelerin otobüslere binmelerinin engellendiği, Covid-19 hastalarının akrabalarının doktorlara saldırdığı yönünde haberler yayımlandı.

Ligia, "İnsanların bize nasıl saldırdıklarını görmek beni üzdü. Bana daha çok acı veren de bu, psikolojik zarar" diyor.

Alondra Torres, kulak-burun-boğaz uzmanı. 13 Nisan'da Guadalajara'da köpeklerini gezdirirken üzerine çamaşır suyu atıldı. Alondra artık kliniğinde Covid-19 hastalarını görmüyor ancak üniformasının onu bir hedef haline getirdiğine inanıyor.

Boynundan ve omzundan yaralanan Alondra, bazı insanların çamaşır suyu ile yıkanması gerektiğine inanmalarının "kendisini hayal kırıklığına uğrattığını" söylüyor. "Gözlerim çok yanıyordu, iyi göremiyordum." diyor.


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Meksika'da koronavirüs salgınıyla mücadelede ön safhalarda olup da hedef alınanlar sadece doktorlar ve hemşireler değil.

Daniel (gerçek ismi değil) temizlikçi olarak çalıştığı Guadalajara Hastanesi yakınlarında otobüsten inerken diğer yolcular ona vahşice saldırdı:

"Otobüse bindiğimde üç kişinin saldırganlaştığını fark ettim. Beni döverken "kirli, pis" kelimelerini tekrarlamaya devam ettiler. Hiç bitmeyecekmiş gibi hissettim."

Daniel'in kafasında ve yüzünde morluklar oluştu.

25 yaşındaki hemşire Melody Rodriguez de taşınmak zorunda kaldı.


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Zira 8 Nisan'da Nayarit eyaletinde Lo de Marcos köyündeki evine dönerken bir grup mahalle sakini önünü kesti.

Melody, "Eğer köye girersem bir daha çıkmama izin verilmeyeceğini söylediler. ve girmememin en iyisi olduğunu çünkü enfeksiyonun kaynağı olan bir yerden geldiğimi söylediler."

Çalışma arkadaşı bu olayı kaydedip sosyal medyada yayımladı. Yetkilileri Melody'nin evine gidebilmesini sağladı ancak kendisi birkaç eşyasını alıp başka bir kasabada oda kiralamayı seçti.


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Eve gitme fikri onu çok korkmuştu:

"Oradan ayrılmak zorunda kaldığım gerçeği ve bunun oluş şekli…Hala çok kötü hissediyorum çünkü bana cidden vebalı muamelesi yaptılar."

Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador birkaç hafta önce yaptığı açıklamada, "Bu bir ayrımcılık ve cidden tiksindirici bir şey. Tüm sağlık sektörü çalışanlarına destek veriyoruz. Onlar bizim kahramanlarımız" dedi.

Hükümet daha sonra Ulusal Muhafız üyelerini hastanelere konuşlandırdı ve bazı eyaletler sağlık çalışanları, toplu ulaşımları kullanmasın diye özel ulaşım ve otel odaları teklifinde bulundu.


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Dünya Sağlık Örgütü, sağlık çalışanlarının %38'inin kariyerleri boyunca en az bir defa fiziksel şiddete maruz kaldıklarını söylüyor ancak koronavirüs salgınıyla beraber Meksika'da sağlık çalışanlarına yönelik tehdit daha kötü bir hal almaya başladı.

Meksika'da 13 Mayıs itibariyle görülen vaka sayısı 40.186, ölümler ise 4.220. Uzmanlar, sayıların bu kadar yüksek olmasının, halkın sağlık çalışanlarına yönelik hislerini de etkilediğini söylüyor.

Universidad Nacional Autónoma de México Psikoloji Fakültesi'nden María del Carmen Montegro "Sağlık çalışanları hastalığın kendisini ve tedavisini sembolize ediyorlar" diyor.


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Diğer travmatik olayların aksine virüsten kaçmanın imkansız olduğunu ve bunun daha büyük bir korku yarattığını ifade ediyor.

Üzerine çamaşır suyu dökülen doktor Alondra, saldırıların cehalet ve korkunun karışımından güç aldığına inanıyor ve "Peki ya bir sonraki saldırı asit içerseydi?" diyor.

Ancak işine devam etmeye kararlı, saldırıdan birkaç gün sonra kliniğine geri döndü.


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"Bu beni işimden, mesleğimden, insanlara yardım etmeye devam etmemden veya hayallerimden şüphe etmemi sağlamayacak" diyor Alondra.

Ligia da çalışmaya devam etme konusunda kararlı: "Ülkemin ve insanlarımın bana ihtiyacı var ve her şeyimi vereceğim."


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Meksika'nın sağlık çalışanları insanlardan alkış değiş, sadece saygı beklediklerini ifade ediyorlar.

Melody de "İşimizi övmenize ihtiyacımız yok, yalnızca işimizi yapmamıza izin verin.. Sizler için oradayız" diyor.


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