Meksika'da Şiddet

Meksika'da Şiddet

Meksika'nın Jalisco eyaletinin Guadalajara kentinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

Meksika'da Şiddet

Meksika'nın Jalisco eyaletinin Guadalajara kentinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.

Polis yetkilisi David Tovar, kentin yakınlarındaki Tlaquepaque bölgesinde bir evde yapılan partiyi basan maskeli saldırganların 7 kişiyi vurarak öldürdüğünü bildirdi.

Jalisco Başsavcısı Raul Sanchez Jimenez, evin uyuşturucu satışı için kullanıldığının tespit edildiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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