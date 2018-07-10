Meksika'da Şiddet
Meksika'nın Jalisco eyaletinin Guadalajara kentinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.
Meksika'nın Jalisco eyaletinin Guadalajara kentinde bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti.
Polis yetkilisi David Tovar, kentin yakınlarındaki Tlaquepaque bölgesinde bir evde yapılan partiyi basan maskeli saldırganların 7 kişiyi vurarak öldürdüğünü bildirdi.
Jalisco Başsavcısı Raul Sanchez Jimenez, evin uyuşturucu satışı için kullanıldığının tespit edildiğini söyledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.