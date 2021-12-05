Meksika'da seyir halindeki kamyona düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meksika'da seyir halindeki kamyona düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü

AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Meksika'da seyir halindeki kamyona düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi öldü

Meksika'nın güneyinde, seyir halindeki kamyona uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 5 çocuk yaralandı.

Meksika'nın güneyinde, seyir halindeki kamyona uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 5 çocuk yaralandı.

Meksika basınında çıkan habere göre, Guerrero eyaletine bağlı Alcozauca kasabasında, seyir halindeki kamyona silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda, biri çocuk 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 5 çocuk yaralandı.

Yetkililer, olayın çete hesaplaşmasından kaynaklandığını tahmin ediyor.

Eyalet Başsavcılığı, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

 Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 5 PKKYPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika haber | Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

 Siirt'te eski uzman çavuş Musa Orhan'a cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis cezası verildi

Siirt'te eski uzman çavuş Musa Orhan'a cinsel saldırı suçundan 10 yıl hapis cezası verildi

AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title